رحمة رياض تعلن طرح ثلاث أغنيات استكمالاً لألبومها "أنا اليوم"

وكتب رحمة منشوراً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه :"باجر الموعد! أول محطة: 'وجهك أحبه' الساعة 5:00، وبعدها 'دنيا صغيرة' 5:30، وآخر رحلة ويا 'الله لا يحرمني' الساعة 6:00 مساءًا، مستعدين؟وكانت الفنانة علقت على طريقة طرحها لأغنياتها وتسميتها بمحطات كاتبة :"الدنيا محطّات تُشبه محطّات القطار"، وذكرت أنها كانت قد أطلقت العام الماضي ثلاث أغنيات، والآن تستعدّ، وبعد طول انتظار، لتتويج هذه الرحلة بأعمال جديدة ستُبصر النور قريباً.يذكر ان الفنانة تحدّت الظروف الصعبة في وأقامت حفلاً ناجحاً.حيث كان حضور الحفل مميزاً، وعبّر الجمهور اللبناني عن حبه ودعمه للفنانة .واطهرت رحمة تقديرها الكبير للشعب اللبناني وصمودهم، ونجحت في تقديم أداء قوي ومؤثر خلال هذا الحدث.