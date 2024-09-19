"لا طعم للحياة بدون عمل".. فنان مصري يطلب من زملائه فرصة للتمثيل

وكتب عزمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير.. ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل.. وأتمنى أن يتيح لي فرصة للمشاركة في عمل".وتابع عزمي: "تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال أحسن دور عن فيلم الأبواب المغلقة المهرجان القومي للسينما، أحسن دور من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة، أحسن مهرجان عن فيلم قبلات مسروقة، جائزة خاصة من عن فيلم الوعد، ومع ذلك لم يُعرض عليّ أي عمل".وأضاف عزمي: "أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي في الحصول على فرصة عمل، والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".واختتم عزمي رسالته بكلمات مؤثرة قائلا "لا طعم للحياة بدون عمل، إبني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي ولا أملك مهنة أخرى، وأخشى من كمدا وحزنا.. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا.. أعتذر".يذكر أن آخر الأعمال الفنية شارك الفنان عزمي هو مسلسل " بـ100 راجل"، بطولة الفنانة ومحمود عبد المغني وسما إبراهيم، حيث ظهر عزمي كأحد ضيوف الشرف بالمسلسل والذي عرض في شهر رمضان الماضي.