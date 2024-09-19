دعوى قضائية من سيدة على محمد رمضان: سهل اعتداء نجله على ابني

وأوضحت والدة الطفل في البلاغ أن ابنها كان يلعب في أحد النوادي الرياضية عندما نشب خلاف بينه وبين علي نجل رمضان، مما أدى إلى قيام الأخير بالاعتداء عليه، بما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح في وجهه. وأشارت إلى أنها حين وصلت إلى النادي، تفاجأت بأن نجل رمضان قد غادر المكان بصحبة بعض المرافقين.وتقوم أمن الجيزة بالتحقيق في الحادثة، حيث استمعت إلى أقوال الأم، كما طالبت النيابة بأخذ إفادة الطفل المتضرر وإجراء فحص طبي لتأكيد حجم الإصابات.بدأت الواقعة بخلاف بسيط بين الطفلين داخل النادي، لكنه تصاعد إلى اشتباك بالأيدي، مما تسبب في إصابة الطفل بكدمات. وعلى الفور حضرت والدته إلى النادي في حالة غضب شديد، وعندما لم تتمكن من التوصل لحل، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية.وأفاد محلي أن رمضان كان حاضرا في الواقعة، حيث قام بتقييد حركة الطفل لتمكين ابنه من صفعه على وجهه، ومنعه من الرد. وسجلت كاميرات المراقبة هذه الواقعة، وهو ما أكده شهود عيان، حيث أشاروا إلى أن رمضان استغلّ موقفه لتمكين نجله من الاعتداء.حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من رمضان حول الحادثة، حيث ينشغل بالتحضير لحفل غنائي من المقرر إقامته غدًا في الساحل الشمالي، ضمن احتفالات السعودي.يأتي ذلك بعد أزمة أخرى تعرض لها رمضان قبل أسابيع قليلة، وذلك بعد طرح أغنيته "مش فاضي" على قناته في يوتيوب. تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى نقيب الممثلين أشرف زكي، مطالبًا بشطب رمضان من النقابة بسبب الأغنية اعتبرها تشجع على الكراهية والجريمة.وأوضح المحامي في بلاغه أن ما يفعله رمضان يخالف قانون المهن التمثيلية رقم 35 لعام 1978، الذي يلزم أعضاء النقابة بمراعاة آداب وتقاليد المهنة، مؤكدًا أن على النقابة اتخاذ إجراءات عقابية لحماية القيم المجتمعية.من جهة أخرى، أعلن رمضان مؤخرًا عن استعداده لتقديم عمل درامي جديد ضمن موسم رمضان 2025، دون الكشف عن تفاصيله. كما يواصل تعاونه السينمائي مع المخرج دياب في فيلم "أسد الأسود"، الذي بدأ تصويره منذ فترة.