بعد طلبه فرصة عمل.. استجابة سريعة للفنان احمد عزمي ومشاركة رمضانية

ونشر عزمي صورة مع عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك في أثناء توقيع العقد.وعلق عزمي على الصورة قائلًا: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة، وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة".وفي وقت سابق، تصدر الفنان عزمي قائمة "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه نداء لزملائه في الفني للبحث عن فرصة عمل له في أي فيلم أو مسلسل.وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مع بداية عام جديد في حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم بالرزق والعمل. أتمنى أن أحصل على فرصة للمشاركة في عمل".فنان وممثل مصري معروف، ولد في 14 سبتمبر/ أيلول 1978، اشتهر بأدواره المتنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح، وبدأ الفني في سن مبكرة.تخرج عزمي في في قسم التمثيل عام 2006، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.وتميز "عزمي" بأداء أدوار معقدة ومميزة في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية، وحصل على جوائز لعدد من هذه الأعمال.