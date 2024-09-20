دينا ترد على منتقديها: ابني فخور بنجاحي كراقصة

وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام ضمن برنامجها الجديد "اسمع مع دينا": "بيسألوني إزاي ابنك متقبل إنك بترقصي؟ طبعًا السؤال خاص جدًا وداخل في حياتنا الشخصية، لكن أنا اتربيت على احترام النجاح، مش المهم إنت بتعمل إيه، الأهم هل بتحب شغلك وناجح فيه؟".وأضافت دينا: "ابني فخور بنجاحي وبيحب شغلي، وأنا ربيت ابني على احترام النجاح زي ما أمي وأبويا ربوني. ماما بترقص لأنها ناجحة، وهي الطريقة الوحيدة اللي نجحت فيها".وأكدت أن التربية السليمة تُغير من طريقة تفكير الإنسان، قائلة: "لما الواحد يفكر صح، بيركز في نجاحه مش في نقد الآخرين".وتناولت دينا خلال اللقاء رأيها حول موضوع "المساكنة" في حالة ما إذا عرض عليها ابنها الفكرة، وفي مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "القاهرة اليوم"، ردت على سؤال: "ماذا لو ابنك قالك إنه سيجرب المساكنة قبل الزواج؟"، بقولها: "ربنا يوفقه هقوله روح يا حبيبي"، مشيرة إلى أنها لا تمانع من هذه التجربة.وستشارك دينا في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" إلى جانب كل من: مي عمر وماجد المصري، وهو من تأليف وإخراج .