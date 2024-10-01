راندا البحيري تطالب أشرف زكي بالتدخل لحل مشكلتها مع الضرائب

وعبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" نشرت صورة تجمعها بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "مشكلتي مع في طريقها إلى الحل، والتقيت اليوم مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وتم الاتفاق على تكليف المحاسب القانوني للنقابة بدراسة الملف الخاص بي".وأضافت: "أيضا تم تكليف المستشار القانوني للنقابة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا المتعلقة بالمشكلة، وسيتم تحديد موعد قريب مع المسؤولين في مصلحة لمعالجة المشكلة بشكل نهائي، وأخيرا كل الاحترام والتقدير لجميع الشركات المصرية".وفي وقت سابق، وجهت الفنانة راندا البحيري، لـ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسبب محاربتها منذ 7 سنوات لعدم العمل بالوسط الفني والضرائب على حد قولها، موضحة أنها فقدت شغفها من الناحية الفنية.وكتبت راندا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقتها: "تم منعي من العمل بدون إبداء أسباب، وأعاني منذ 7 سنوات ولا أجد مبررا لهذه الحرب ضدي، يتم ترشيحي لأعمال كثيرة وبدون مبرر يتم استبعادي بعد ذلك".