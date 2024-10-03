"لن أعود حتى لو هاخد أوسكار".. فنانة مصرية تعلن الاعتزال

وقالت الفنانة منى جبر في مداخلة عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على "اليوم"، إنها "لن تستطيع أن تعطي الفن أكثر مما قدمته خلال مشوارها الطويل، ولهذا فقد اتخذت قرار الاعتزال من دون رجعة، مضيفة: "مش هرجع حتى لو هاخد الأوسكار، ولا مال الدنيا يرجعني".وأضافت جبر في تصريحاتها: "ما وحشنيش الفن ولا الكاميرا ولا التمثيل، والجمهور أكيد هيقدر إنني إنسان له حياته الخاصة والطبيعية وقاعد في بيته مع ولاده".وقالت منى جبر إنها خلال فترة غيابها عن الفن، استطاعت أن تعيش حياتها الطبيعية مع أسرتها والتي لم تتمكن منها خلال مشوارها الفني، وتفرغت لأبنائها، معتبرة أن الفن "يسرق العمر".يذكر أن الفنانة منى جبر عرفت كمذيعة في بداية مشوارها وقدمت برنامج "إتنين على الهوا" عام 1960 مع بداية بث التلفزيون المصري، ثم توجهت إلى التمثيل وقدمت أعمالا متنوعة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.ومن أشهر أعمالها فيلم "الحفيد"، و"الأبطال"، و"خدعتني امرأة"، ومسلسلات "الباقي من الزمن ساعة"، و"أولاد آدم"، و"الحب وأشياء أخرى" وغيرهم.