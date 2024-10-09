ما حقيقة وفاة الفنان السوري سلوم حداد؟

نيوز – فني

تصدر خبر وفاة الفنان السوري سلوم حداد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداولت صفحات ونشطاء صوراً ومقاطع فيديو للفنان سلوم حداد من أبرز أعماله، مثل "الزير سالم" و"زمن البرغوت"، مرفقة بتعليقات مثل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سلوم حداد في ذمة الله".

لكن المخرج تامر إسحاق شارك صورة تجمعه بحداد مساء أمس، خلال تصوير مسلسل "سيروم"، وعلق قائلاً في إطار نفي الخبر: "الآن مع أبو أمير الغالي".