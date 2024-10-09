تفاصيل جديدة حول مرض كندة علوش.. "رحلة علاجها مستمرة"

نيوز – فني

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، تفاصيل جديدة عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أن رحلة العلاج من الأورام لم تنته بعد.

وقالت علوش خلال لقاء صحفي: "اكتشفت بالصدفة المرض، بعدما قررت الطبيبة أخذ عينة من ورم لدي، واكتشفت بعدها أنني أصُيبت بأكثر من ورم خبيث في الثدي، وبدأت رحلة العلاج الطويلة من أجل أسرتي وأولادي".

وأضافت ان "أول شخص عرف أكيد زوجي عمرو، ورب العالمين أعطاني طمأنينة وسكينة ورضا في نفس اللحظة، ودي نعمة أشكر ربي عليها لآخر يوم في عمري، وما تعاملت مع الموضوع كفاجعة، تعاملت معه كظرف".

ووجهت علوش رسالة لدعم السيدات، وحثهن على الكشف المبكر، خاصة أنها تعاني من مرض سرطان الثدي، وذلك تزامنًا مع بداية أكتوبر، الذي يعرف بأنه شهر توعية النساء بمرض السرطان.