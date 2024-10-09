بعد 16 عاماً.. القصة الكاملة للخلاف بين نور الشريف واحمد عز

نيوز – فني

كشفت النجمة إيمان العاصي عن أحد أسرار تعاونها مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc.

وأكدت إيمان العاصي أن "الراحل نور الشريف قال للفنان أحمد عز أثناء تحضيرات فيلم مسجون ترانزيت: "أنت دلوقتي نجم شباك وأنا شبعت خلاص فلازم اسمك يكون الأول على فيلم مسجون ترانزيت"، ولكن أحمد عز بأخلاقه العالية اعترض على هذا الأمر وقرر أن يضع اسم النجم الكبير نور الشريف قبل اسمه على تتر الفيلم، خاصة أن عز يعلم جيداً قيمة نور الشريف الفنية .

"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز، نور الشريف، صلاح عبد الله، إيمان العاصي، محمد أبو داود، تأليف وائل عبد الله وإخراج ساندرا نشأت.

وتدور قصته حول لص متخصص في فتح خزائن موهوب‏ ورغم موهبته يتم كشفه في آخر عملية سرقة‏ ويتم القبض عليه ويحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب قتله حارس الأمن‏ وهناك يتعرف على عقيد شرطة ‏ويتم تجنيد اللص على يد العقيد شوقي لتقديم خدمة جليلة للبلد في مقابل إسقاط التهمة عنه ومحو صحيفة سوابقه ولكنه يكتشف أن هذا العقيد ما هو إلا مزور محترف.