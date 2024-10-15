حسن الرداد عن الحالة الصحية لـ إيمي سمير غانم: لسه تعبانة

وقال حسن الرداد خلال لقائه مع ET بالعربي: "إيمي بصراحة لسه تعبانة بس إن شاء الله تبقى أحسن".وأوضح حسن الرداد أن "العمل على مسلسله الجديد الذي يجمعه بإيمي لا زال مستمرا قائلا: "لسه المسلسل بيتكتب".ولا يظهر حسن الرداد في أي لقاء إلا ويتم سؤاله عن ابنه "فادي" وهذه المرة كشف عن رأيه في ظهور ابنه وهو طفل صغير في عمل معه وقال: "كانت إيمي بتكلمني في الموضوع ده بس لسه مش يعني ممكن، مش يطلع ولا لأ بس لسه بنفكر".وكان المنتج أحمد السبكي كشف عن مشروع مسلسل حسن الرداد وإيمي في رمضان 2025 قائلا: "مسلسل إيمى وحسن الرداد هيكون 15 حلقة من تأليف أحمد سعد والي"، وذلك حسب تصريحاته لبرنامج ET بالعربي.وكانت آخر مشاركه لإيمي في دراما رمضان عام 2019 من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تدور أحداثه حول مسئولة سوشيال ميديا في موقع (الخبر اﻷكيد)، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.وشارك في بطولة المسلسل، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، والعمل من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.