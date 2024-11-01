اعتراف صادم من زوج شيماء سيف حول قضية الانجاب: انا السبب

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحًا: "منذ فترة طويلة وأنا أسمع الناس عندما يلتقون بزوجتي شيماء يخبرونها أن سبب تأخر إنجابها هو وزنها الزائد، وأنها ستنجب إذا خسرت الوزن. وعندما أجرت شيماء عملية تكميم المعدة وخسرت وزنًا كبيرًا، بدأ يتحدث عن قرب إنجابها، لكنها كانت تقول دائمًا 'إن شاء الله خير'".وأضاف كارتر: "الغريب أن بعض الأشخاص يتحدثون إليّ بنفس الطريقة، ويخبرونني أن السبب هو وزن زوجتي الزائد، دون أن يفكر أحد أنني قد أكون السبب في تأخر الإنجاب، في حين أن شيماء لا تعاني من أي مشكلة تمنعها من ذلك".وتابع: "لو كانت شيماء تزوجت أي شخص غيري، لكانت أصبحت أمًا منذ فترة طويلة، لكن القدر جعلها تتزوجني، واكتشفنا لاحقًا أنني أعاني من مشكلة تمنعني من الإنجاب".اختتم حديثه قائلاً: "شيماء تعلم أن كل شيء بموعد، وأن موعدنا لم يحن بعد، وسيأتي إن شاء الله.. دعواتكم".وتوالت التعليقات من المتابعين التي تضمنت دعوات طيبة، حيث أثنوا على اعترافه الجريء وتقديره لزوجته.فنيًا، آخر أعمال الفنانة هي مسرحية "ملك والشاطر"، التي قدمت في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض الحالي، وحققت نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الجماهيري والفني.