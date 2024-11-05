محمد إمام يكشف عن حالة "الزعيم" الصحية: مستقرة وجيدة

وقال محمد إمام لمنصة "ET بالعربي" إن والده يحمل عن جدارة لقب "رقم واحد"، وأن الحالة للزعيم مستقرة وجيدة.وعلى هامش حضوره افتتاح استوديوهات "الحصن" في السعودية، أعرب محمد إمام عن فخره بوالده قائلاً: "الزعيم إمام هو الرقم واحد فقط في تاريخ الفن لأنه حالة خاصة".ووجه محمد إمام رسالة محبة للفنان أحمد عز قائلاً: "أنت نجم النجوم.. حبيبي وأخويا بجد، يمكن الناس متعرفش لكن أحمد قريب مني جدا وحبيبي جدا".وافتتح المستشار آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استوديوهات "الحصن Big Time" بحضور عدد كبير من النجوم.وآخر أعمال محمد إمام كان مسلسل "كوبرا"، الذي عُرض في رمضان 2024، وشارك فيه: مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عبد المغني، البزاوي وآخرون.