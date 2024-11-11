يسرا تقدم اعتذارًا رسميًا للفنان حسين فهمي.. ما القصة؟

وكتبت عبر حسابها على "الإنستغرام"، قائلة: "أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا".أضافت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري، وأعده بحضور حفل الختام، وذلك لارتباطي بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري، ولم أتمكن من الاعتذار عنه.. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".وكشف حسين فهمي، أن الإحصائية النهائية لعروض الأفلام في الدورة الجديدة من المهرجان تشمل 194 فيلمًا من 72 .وأوضح فهمي أن من بين هذه الأفلام، 16 فيلمًا هي إجمالي عروض السجادة الحمراء، في حين بلغ عدد العروض العالمية الأولى 37 فيلمًا، وعدد العروض الأولى 8 أفلام، بينما بلغ عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.وأضاف أن الدورة الجديدة تشهد حضورًا لافتًا للسينما من آسيا وأمريكا الجنوبية، حتى لا نظل أسرى للمركزية الغربية، لافتًا إلى أن جائزة "فاتن حمامة للتميز" تذهب للفنان أحمد عز، في حين يحصل المخرج يسري نصر الله على جائزة "الإنجاز الذهبي".وأشار الفنان حسين فهمي إلى أنه سيتم ترميم مجموعة من الأفلام، مع عرض كل فيلم قبل الترميم وبعده، موضحًا أن فيلم افتتاح المهرجان هو فلسطيني يحمل اسم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي.ويحكي فيلم الافتتاح قصة سامي، صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يطارد حمامًا زاجلًا، الذي ينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعًا بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي. ويلتقي الصبي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل بآخرين، ويتشارك الجميع الحكايات ذات الطابع الإنساني.ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.