من هي والدة المصرية مفيدة شيحة؟

توفيت والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، وكانت الإعلامية سهير أول من نشر خبر وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فكتبت عبر صفحتها الشخصية تنعيها: "البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان".فيما أعلن القائمون على صفحة الإعلامية مفيدة شيحة، وفاة والدتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".وُلدت في عام 1946، ورحلت في الثامن من العمر، ونستعرض في التالي أبرز المعلومات عن والدة الإعلامية مفيدة شيحة:- والدة الإعلامية مفيدة شيحة تسمى بيرلنتي.- كرهت الظهور الإعلامي، حتى ظهرت لأول مرة في لقاء صحفي عام 2022.- شجعت الإعلامية مفيدة شيحة للالتحاق بالمجال الإعلامي، حتى سلمتها للإعلامية سهير الإتربي لتبدأ إنطلاقتها.- كانت من مشجعي نادي الأهلي المصري، حتى غيرت ميولها الكروية بسبب ابنها الزملكاوي.- تزوجت من المخرج الكبير جلال شيحة.ولدت الإعلامية مفيدة شيحة في عام 1971 إذ تبلغ 53 عامًا، وهي إعلامية مصرية بارزة، بدأت مسيرتها الإعلامية قبل ما يقرب من نصف قرن، وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية، التي كان أبرزها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، إذ استمرت في تقديمها قرابة الـ10 سنوات.كما قدمت عدة برامج أخرى كان منها: "سكوت هنغني، دقيقة مفيدة، الشيف ومفيدة، برنامج الستات".