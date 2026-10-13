الدفاع المدني يكافح حريقاً في مخازن تابعة للعتبة العباسية في كربلاء

وقال المصدر لـ ، إن “فرق الدفاع المدني باشرت أعمال مكافحة الحريق في المخازن”.ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب اندلاعه أو حجم الأضرار الناجمة عنه.