شاهد بالفيديو.. عجلة بلدية ترمي مخلفات الصرف الصحي في النهر بذي قار

– محلي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء ، مقطع فيديو يظهر قيام عجلة تابعة لبلدية برمي مخلفات الصرف الصحي في أحد بالمحافظة، في مشهد أثار تساؤلات بشأن آلية التعامل مع هذه المخلفات ومدى الالتزام بالضوابط البيئية المعتمدة.

وأثار المقطع ردود فعل بين متداوليه، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الحادثة، والتحقق من ملابساتها والجهة المسؤولة عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفة.

كما دعا متداولون إلى تشديد الرقابة على عمليات التخلص من مخلفات الصرف الصحي، ومنع رميها في لما قد يترتب على ذلك من أضرار بيئية ومخاطر على العامة، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة في نوعية المياه وحياة المواطنين.