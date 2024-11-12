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سكران ومترنح.. القبض على فنان مصري شهير في مطار برلين

فن وثقافة

2024-11-12 | 05:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سكران ومترنح.. القبض على فنان مصري شهير في مطار برلين
2,424 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
فجر مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا مفاجأة من العيار الثقيل، عبر إعلانه القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة بمطار برلين.

وكشف مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، مساء أمس الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، أن "الشرطة الألمانية ألقت القبض على فنان مصري معروف بتصرفاته المثيرة للجدل، في حالة سكر شديدة في مطار برلين، بعد أن أثار استياء الموجودين".
 
وأضاف "تم إيداع الفنان الذي اعتاد جمهوره على تصرفاته الخارجة عن المألوف، في غرفة خاصة بالمطار تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، حتى يستعيد وعيه ويخرج من حالته غير المتزنة".
 
ولفت إلى أن "السلطات الألمانية ذكرت أنه سيسمح له بالعودة إلى بلاده فور استعادته وعيه بالكامل".
 
إلا أن ثابت لم يعلن اسم هذا الفنان، قائلا إنه يتحفظ على ذكر الاسم حاليا حفاظا على مشاعر أطفاله، الذين كانوا بصحبته وشهدوا واقعة ضبطه من قبل الأمن.
 
في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور، وحاول العديد من المصريين التكهن باسم الممثل المصري، من دون معلومة حاسمة حول هويته.

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