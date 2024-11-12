بسبب حادثة الصفعة.. تحويل عمرو دياب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

كما حددت الجهات المختصة الأسبوع الأخير من نهاية شهر نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة دياب والشاب سعد .وجاء تحويل دياب إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أتنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وهو يصفع شاب داخل حفل زفاف، مما أستدعي لرفع الشاب قضية عليه، نظرا لتضرره بسبب اتنشار الفيديو، لأنه ترك عمله بسبب التنمر عليه.وكانت وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد دياب، وأكد فى التحقيقات أنه واثناء التقاط صورة مع دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.وفي سياق آخر، كان دياب، أحيا حفلة غنائية منذ أيام قليلة ماضية، بالتعاون مع منصة أنغامي، حيث قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه من بينها "وغلاوتك، يا قمر، يا أنا يا لا، قمرين، العالم الله، نور العين"، وغيرها من الأغاني التي جمعت ما بين القديم والجديد.