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بسبب حادثة الصفعة.. تحويل عمرو دياب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

فن وثقافة

2024-11-12 | 10:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب حادثة الصفعة.. تحويل عمرو دياب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
909 مشاهدة

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تحويل عمرو دياب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ صفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف.

كما حددت الجهات المختصة الأسبوع الأخير من نهاية شهر نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو دياب والشاب سعد أسامة.

وجاء تحويل عمرو دياب إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أتنشر فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وهو يصفع شاب داخل حفل زفاف، مما أستدعي لرفع الشاب قضية عليه، نظرا لتضرره بسبب اتنشار الفيديو، لأنه ترك عمله بعدها بسبب التنمر عليه.

وكانت وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب، وأكد فى التحقيقات أنه واثناء التقاط صورة مع عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

وفي سياق آخر، كان عمرو دياب، أحيا حفلة غنائية منذ أيام قليلة ماضية، بالتعاون مع منصة أنغامي، حيث قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه من بينها "وغلاوتك، يا قمر، يا أنا يا لا، قمرين، العالم الله، نور العين"، وغيرها من الأغاني التي جمعت ما بين القديم والجديد.



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عمرو ذياب

محاكمة جنائية عاجلة

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