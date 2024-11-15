بتهمة تعاطي المخدرات.. القبض على مقدمة برامج شهيرة

ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية، وجرى اقتياد "البلوغر" المضبوطة إلى قسم التجمع بالقاهرة الجديدة.واعترفت أمام المباحث بقسم الشرطة، بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وجرى إحالتها إلى جهات التحقيق، للتحقيق معها بتهمة تعاطي .