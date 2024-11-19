من هو زوج هنادي الكندري؟.. 11 معلومة عن والد توأميها

وعبر حسابها على منصة "إنستغرام" عبرت الفنانة هنادي الكندري عن سعادتها بوصول توامها، ودعت الله أن ينبتهما نباتا حسنا، وأن يجعلهما من حفظة كتابه.* من هو زوج هنادي الكندري؟آثار خبر إنجاب النجمة الكويتية الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن توامها الجديد هما ابنتاها الثامنة والتاسعة.وعلى الرغم من المباركات والتهاني التي انهالت على الفنانة الشهيرة، إلا أن تعجب من إنجاب هذا العدد من الأبناء، وبدأ في السؤال: من هو زوج هنادي الكندري؟وفي السطور التالية تستعرض أبرز المعلومات عن زود هنادي الكندري:- ولد في يوم 24 يناير عام 1982، أي إن عمر محمد الحداد زوج هنادي الكندري هو 42 عاماً.-زوج هنادي الكندري هو المخرج والممثل الكويتي محمد الحداد.- محمد الحداد هو زوج هنادي الكندري الثالث، وتزوجا في عام 2014، ويبلغ عدد أزواج هنادي الكندري 3.- زوج هنادي الكندري الأول هو شخص غير معروف، فهو من خارج الوسط الفني، وأنجبت منه 3 أبناء وهم يوسف وعبد الله وعبد اللطيف.- زوج هنادي الكندري الثاني هو الممثل عبد الله بهمن تزوجا في بداية عام 2014، وانفصلا بعد شهرين فقط، ولم تسفر الزيجة عن إنجاب أولاد.- أنجبت هنادي الكندري من المخرج والممثل محمد الحداد 6 أبناء، حيث وضعت في أكتوبر 2014 أول وهما إيما وآدم، وفي عام 2022 وضعت ابناً آخر أطلقت عليه اسم نوح، وفي أكتوبر من العام الماضي 2023 وضعت ابنتها آريا.- يبلغ عدد أطفال هنادي الكندري 9 أولاد وهم 4 بنات و5 أولاد.-يوم السبت الماضي وضعت هنادي الكندري توأما جديدا من المخرج محمد الحداد أطلقت عليهما اسمي تالا وتاليا.- درس زوج هنادي الكندرى الإخراج، وبدأ مسيرته بإخراج مجموعة من الأغاني المصورة.- حقق نجاحًا في التمثيل خصوصاً في البطولات المشتركة مع زوجته هنادي الكندري.- حقق زوج هنادي الكندري شهرة كبيرة بعد مشاركته مع النجم المصري أمير كرارة في مسلسل "كلبش" 3"، الذي عرض في عام 2019.