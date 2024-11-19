شيماء سيف تبهر المتابعين بوزنها والاسود

وأطلت على جمهورها مرتدية فستان باللون الأسود القصير فوق الركبة، بأكمام واسعة، وكلون أسود شيفون، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت بشكل أنيق.كما استكملت إطلالتها بمجموعة من اللمسات الرقيقة، فارتدت ساعة جولد في اليد، وسلسلة بسيطة في الرقبة، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود.واعتمدت على تسريحة الشعر الأسود المموج أعلى الكتف، كما وضعت المكياج الناعم المميز، فاختارت اللون البينك في الشفاه، مع الكحل الأسود في العين بشكل جذاب.