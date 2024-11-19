رمضان 2025.. ميرنا نور الدين واحمد العوضي بعمل واحد

من هى ميرنا نور الدين؟حققت ميرنا نور الدين نجاحا واسعا منذ ظهورها، حيث شاركت في عدد من المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، وارتبط بطلتها الجذابة وملامحها المصرية الهادئة، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت بها مسلسل الحشاشين، وحكايات بنات، وعائلة الحج نعمان، وهوجان، وبخط الإيد.زوج ميرنا نور الدينتزوجت ميرنا العام الماضي 2023 من شاب من خارج الوسط الفني، وأقامت حفل زفاف بسيط وحضره عدد من النجوم، ولم ترزق بأطفال حتى الآن، ومن حين لآخر تحرص على مشاركة جمهورها صور لها بصحبة زوجها.مسلسل أحمد العوضي الجديدويعد مسلسل فهد هو أحدث الأعمال الفنية لميرنا والتي ستشارك بطولته مع الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2025، وحرص العوضي على الترويج لمسلسله الجديد عبر صفحاته على التواصل الاجتماعي.مسلسل فهدونشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، صورة تجمعه بميرنا ضمن أحداث المسلسل، حيث أشار إلى أن الشخصية التي ستلعبها ميرنا تدعى "كناريا"، ويتضح من الصورة أن المسلسل يحمل الطابع الشعبي والذي حقق فيه العوضي نجاحا واسعا وترك بصمة به.آخر أعمال أحمد العوضيوكان مسلسل "حق عرب" هو أخر أعمال أحمد العوضي التلفزيونية والذي عُرض في رمضان 2024، وشاركه البطولة نخبة من النجوم ومنهم رياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، وكان أيضا يحمل الطابع الشعبي، وحقق نجاحا واسعا.آخر أعمال ميرنا نور الدينأما ميرنا فقد كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في مضان 2024 وكان من أنجح مسلسلات موسم رمضان، وشاركها بطولته الفنان كريم عبد العزيز.