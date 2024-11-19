عودة بعد انفصال.. علي غزلان وفرح شعبان تريند على مواقع التواصل

وجاءت هذه العودة بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما ومتابعيهما على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد فترة من الصمت حول أسباب الانفصال.شارك علي غزلان لحظات عودته إلى فرح من خلال مقطع نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل والفيديوهات "إنستغرام"، يظهر فيه أثناء عقد قرانهما.وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع، وعلق غزلان عليه قائلاً: "رجعت لمطرحها"، هذه العبارة البسيطة، لاقت إعجاب المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة المفاجئة، كما اختار غزلان للفيديو أغنية "أنا من غيرك" لبهاء سلطان، وهي أغنية فيلم "الهوى سلطان".تفاصيل الانفصالوفي يوليو الماضي، أعلنت فرح انفصالها عن علي غزلان عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. تم الطلاق رسميًا مع زوجي علي غزلان".وجاء الانفصال بعد زواج استمر لأكثر من عامين، وشكّل صدمة للمتابعين الذين اعتادوا رؤية الثنائي كأحد أبرز الأزواج الشباب على التواصل الاجتماعي.ردود فعل الجمهورشهدت الثنائي تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن سعادتهم بعودة الحب بين علي وفرح، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعكس نضجًا ورغبة حقيقية في تجاوز الخلافات.كما انهالت التعليقات الإيجابية التي باركت هذه العودة، واعتبرها البعض إشارة إلى أن الحب الحقيقي يمكنه أن يتغلب على أي صعوبات.وفرح شعبان، إعلامية شابة وصانعة محتوى متميزة، استطاعت أن تبرز في مجالات عدة بفضل موهبتها وشخصيتها، أكملت فرح تعليمها في نظام الثانوية بالدبلومة الأمريكية، ثم حصلت على شهادة في علوم الحاسبات من الجامعة البريطانية في .وبعد التخرج، انطلقت في مجال الإعلام، حيث بدأت بتقديم برامج مخصصة للأطفال، مما أتاح لها الفرصة لاكتساب خبرة عملية وإبراز قدراتها في هذا المجال.وحازت فرح على لقب ملكة لعام 2017، وهو الإنجاز الذي فتح لها العديد من الأبواب لتصبح رمزًا للجمال والثقافة، وإلى جانب هذا اللقب، شغلت فرح منصب سفيرة النوايا الحسنة لإحدى المنظمات التنموية، حيث ساهمت في التوعية بقضايا إنسانية ومجتمعية مهمة.وتعتبر فرح أيضًا من أبرز الشخصيات المؤثرة على التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 2 مليون شخص على التواصل الاجتماعي، فهي تشارك جوانب متعددة من حياتها، بما في ذلك تجاربها المهنية ورحلاتها المليئة بالمغامرات.كما أنها قدمت حفل ملكة للمراهقات لعام 2019، ما يؤكد مكانتها كشخصية إعلامية بارزة.وبجانب إنجازاتها المهنية، تعد فرح وجهًا إعلاميًا لمبادرة "أنتِ الأهم"، التي تهدف إلى تمكين المرأة وتقديم الدعم لها في مختلف المجالات.، كما محبة السفر بطبعها، تحرص فرح على مشاركة جمهورها لحظات مميزة من رحلاتها حول العالم عبر صفحتها على إنستجرام، ما يجعلها مصدر إلهام لمحبي السفر والمغامرة.