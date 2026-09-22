العوضي يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد تشبيه علاقاته بالسيارات

ونفى في بيانه توجيه أي إساءة أو معنى سلبي لأي طرف.وأوضح أن التشبيه المستخدَم والذي تناوله المتابعون والمتداولون للتصريح حول "السيارات" كان يعبر عن مراحل الحياة بصفة عامة، ولم يكن منصباً على العلاقات العاطفية كما توهم البعض.وأعرب العوضي عن اعتذاره عن أي فهم خاطئ قد يطرأ على مضمون كلامه، موضحاً أنه يجهد دائماً للتعامل بأخلاق وتقديم التقدير المناسب.وخصّ بالذكر الفنانة ، مؤكداً أنه يحمل لها وللجميع كل احترام وتقدير، واصفاً إياها بـ "نجمة العالم العربي الأولى".وأكد الفنان المصري أنه يختزن الذكريات الطيبة لكافة من مروا بحياته، مشدداً على أن تقديم الاعتذار أضحى واجباً متى ما فُسرت الكلمات على غير مقصدها.واختتم العوضي بيانه بالإعراب عن امتنانه الكبير لياسمين وما قدمته له خلال الفني، متمنياً لها استمرار النجاح والتألق.وتأتي هذه التوضيحات من الفنان في أعقاب حالة من الجدل الواسع أثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استضافته في برنامج "قصتي".وخلال اللقاء، أدلى العوضي بتصريح استخدم فيه تشبيهاً يتعلق بالسيارات لمراحل الصعود والتطور في حياته حيث انتشر مقطع اقتُطع من المقابلة قارن فيه بين قيادة أنواع مختلفة من السيارات (في إشارة إلى تحسن ظروفه وصعوده التدريجي في الحياة).