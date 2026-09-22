عبدالله شعيب يحيي التراث التركماني بأغنية "تلعفر"

ويقدم شعيب الأغنية من كلماته وألحانه، وبقالب موسيقي مستوحى من النمط التراثي التركماني "Türkü"، مستحضراً في كلماتها ومظاهر الفرح الشعبي، ومنها الطبل والمزمار والدبكة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن المدينة بعيداً عن الأزمات التي ارتبطت بها خلال السنوات الماضية.وقال شعيب لـ ، إن الأغنية تمثل "صرخة فرح نابعة من القلب"، مؤكداً أنها جاءت بدافع حبه لجذوره ورغبته في تسليط الضوء على الغناء التركماني وإيصال رسالته إلى الجمهور العربي والعالمي.وأضاف شعيب، أن العمل يهدف إلى التأكيد على أن الفن والتراث قادران على نقل صورة عن تلعفر بوصفها مدينة ذات تاريخ وثقافة وحياة.ويخضع العمل حالياً للمراحل النهائية في استوديوهات الهندسة الصوتية، تمهيداً لطرحه رسمياً خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرقمية.