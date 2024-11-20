ما علاقة هذه الممثلة الهندية بمحمد رمضان؟

نيوز – فني

على طريقة محمد رمضان، أثارت الممثلة الهندية كيارا أدفاني جدلًا واسعًا التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها داخل وهي تمسك بفرشاة أسنان مطلية بالذهب.

هذه الصورة أعادت إلى الأذهان صورة محمد رمضان التي أثارت الجدل قبل أشهر، حيث ظهر فيها ممسكا بفرشاة ومعجون أسنان ذهبيين عيار 24، إلى جانب صابونة ذهبية قال إنها الأغلى في العالم.

هذا الأمر دفع رواد التواصل في الوطن للسخرية من الممثلة الهندية، معتبرين أنها تأثرت بـ"عدوى محمد رمضان" في استعراض الذهب.

وعلّقت كيارا أدفاني على صورتها التي التقطتها أمام مرآة بعبارة ساخرة: "أخبرني أنك سندي دون أن تخبرني أنك سندي".

ووفقًا لمصادر إعلامية هندية، فإن أصول كيارا تعود إلى منطقة السند، التي تُعرف بتفاخر أهلها بالأشياء الباهظة والمبهرجة، مما دفع البعض لتحليل خطوتها هذه على أنها جزء من عاداتها الثقافية.

ورغم هذا التفسير، تعرضت الممثلة لموجة من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون محاولة للتباهي لا أكثر.

يُذكر أن "عدوى فرشاة محمد رمضان الذهبية" ليست الحدث الأول من نوعه، فقد سبقها انتشار "عدوى صفعة عمرو دياب" إلى الجزائر، عندما أقدمت المغنية الجزائرية الشابة يمينة على صفع زميلتها في أحد الحفلات بسبب خلاف حول ترتيب الفقرات الغنائية.

وعلق رواد التواصل على هذه الحوادث بأن تصرفات الفنانين باتت تنتقل بين الدول وكأنها "عدوى" تنتشر سريعاً.