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ما حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال وهل هي من أصول عراقية؟
فن وثقافة
2024-11-21 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,747 مشاهدة
السومرية
نيوز - فن وثقافة
انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء على منصات التواصل الاجتماعي عن سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية، بعد إشاعات عن اعتزالها الغناء.
ومع تصدر اسمها الترند على محرك البحث "غوغل"، بحث عدد كبير من النشطاء عن سؤال: من هي نوال الكويتية؟ وما حقيقة سحب الجنسية من نوال الكويتية؟
وأعمت صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعات صدور قرار بسحب الجنسية
الكويتية
من نحو 37 شخصا.
من هي نوال الكويتية؟
وكانت نوال
الكويتية
طرحت خلال الأيام الماضية البومها الجديد "أنا وعروف"، وأعلنت عن تقديمها حفلاً غنائيا
اليوم الخميس
في
قطر
احتفالاً بالألبوم.
وعلى الرغم من الإشادات التي حصل عليها الألبوم الجديد، إلا أن أنباء سحب الجنسية من نوال
الكويتية
تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السطور التالية تستعرض من هي نوال
الكويتية
وأبرز المعلومات عنها:
*مطربة كويتية وهي واحدة من أشهر مطربات
الخليج
.
*اسمها بالكامل نوال
ظاهر
حبيب الزيد.
*ولدت في
الكويت
يوم 18 نوفمبر عام 1966، أي أن عمرها هو 58 عاما.
*في السبعينيات من القرن الماضي التحقت نوال
الكويتية
بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في
الكويت
.
*واجهت نوال
الكويتية
مشاكل في بداية حياتها حتى حصلت على الجنسية
الكويتية
لأنها من فئة البدون.
*أصدرت المطربة الشهيرة البومات غنائية ناجحة كثيرة.
*تزوجت نوال
الكويتية
من الملحن
الكويتي
مشعل العروج في عام 2009، وكان ارتباطهما يمثل حدثاً في
الكويت
لأنه أول ارتباط بين شخصين من الوسط الفني، كما أنها كانت الزيجة الثالثة في حياة الملحن الشهير.
*في عام 2010 راقت نوال
الكويتية
بابنتها حنين.
ما حقيقة سحب الجنسية من نوال الكويتية؟
حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة سحب الجنسية من نوال الكويتية، بعد تداول أنباء بصدور قرار لكون أصولها عراقية.
وحقيقة الأمر أن تلك الأنباء مجرد شائعات، فلم يصدر أي قرار رسمي، كما تجاهلت الفنانة تلك الشائعات ولم ترد عليها.
تُثار أحيانًا شائعات أن الفنانة نوال تنتمي إلى فئة البدون (عديمي الجنسية) في الكويت، وهي شريحة تعاني من مشاكل قانونية تتعلق بعدم حصولها على الجنسية. ووفقًا لهذه الادعاءات، يُقال إنها حصلت على الجنسية
الكويتية
في مراحل متأخرة من حياتها بعد إثبات انتمائها للمجتمع
الكويتي
.
من ناحية أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن أصول الفنانة نوال تعود إلى العراق. يُقال إنها من عائلة ذات جذور عراقية انتقلت إلى الكويت، واستقرت هناك لفترة طويلة قبل أن تُمنح الجنسية
الكويتية
. ومع ذلك، لم تُصرّح الفنانة نوال رسميًا حول هذا الموضوع، وظلت هذه الادعاءات دون تأكيد.
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ما حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال
هل هي من أصول عراقية؟
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