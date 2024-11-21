ما حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال وهل هي من أصول عراقية؟

ومع تصدر اسمها الترند على محرك البحث "غوغل"، بحث عدد كبير من النشطاء عن سؤال: من هي نوال الكويتية؟ وما حقيقة سحب الجنسية من نوال الكويتية؟وأعمت صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعات صدور قرار بسحب الجنسية من نحو 37 شخصا.وكانت نوال طرحت خلال الأيام الماضية البومها الجديد "أنا وعروف"، وأعلنت عن تقديمها حفلاً غنائيا في احتفالاً بالألبوم.وعلى الرغم من الإشادات التي حصل عليها الألبوم الجديد، إلا أن أنباء سحب الجنسية من نوال تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي.وفي السطور التالية تستعرض من هي نوال وأبرز المعلومات عنها:*مطربة كويتية وهي واحدة من أشهر مطربات .*اسمها بالكامل نوال حبيب الزيد.*ولدت في يوم 18 نوفمبر عام 1966، أي أن عمرها هو 58 عاما.*في السبعينيات من القرن الماضي التحقت نوال بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في .*واجهت نوال مشاكل في بداية حياتها حتى حصلت على الجنسية لأنها من فئة البدون.*أصدرت المطربة الشهيرة البومات غنائية ناجحة كثيرة.*تزوجت نوال من الملحن مشعل العروج في عام 2009، وكان ارتباطهما يمثل حدثاً في لأنه أول ارتباط بين شخصين من الوسط الفني، كما أنها كانت الزيجة الثالثة في حياة الملحن الشهير.*في عام 2010 راقت نوال بابنتها حنين.حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة سحب الجنسية من نوال الكويتية، بعد تداول أنباء بصدور قرار لكون أصولها عراقية.وحقيقة الأمر أن تلك الأنباء مجرد شائعات، فلم يصدر أي قرار رسمي، كما تجاهلت الفنانة تلك الشائعات ولم ترد عليها.