"الهضبة" يتغيب عن جلسة محاكمته

نيوز – فني

تغيب الفنان دياب الملقب بـ"الهضبة"، عن جلسة محاكمته أمام جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، لاتهامه بالتعدي على الشاب سعد والمعروفة إعلاميا بقضية الشاب المصفوع.

وتنظر الجنح أولى جلسات الشاب سعد بتهمة الاعتداء على الفنان دياب، ومحاكمة دياب بتهمة التعدي على الشاب المصفوع.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.