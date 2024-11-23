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"الهضبة" يتغيب عن جلسة محاكمته

فن وثقافة

2024-11-23 | 04:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الهضبة&quot; يتغيب عن جلسة محاكمته
1,987 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
تغيب الفنان عمرو دياب الملقب بـ"الهضبة"، عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، لاتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة والمعروفة إعلاميا بقضية الشاب المصفوع.

وتنظر محكمة الجنح أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة التعدي على الشاب المصفوع.
 
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
 
الشاب أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

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عمرو

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