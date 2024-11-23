الحزن يخيم على حياة مي عز الدين

نيوز – فني

تعيش النجمة مي عز الدين حالة من الحزن خلال الساعات الماضية بعد وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كتبت مؤخرا عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، طالبت فيه متابعيها بالدعاء لوالدتها: " الدعاء لوالدتي".

والدة النجمة مي عز الدين لم تكن تلعب في حياتها دور الأم فقط بل كانت صديقتها المقربة والداعمة الدائمة لها، وهذا ما كشفته مي عز الدين في الكثير من الحوارات التليفزيونية.

وكشفت النجمة مي عز الدين أن والدتها، رغم أنها الديانة، لكنها حرصت على تعليمها الدين الإسلامي.

وقالت: "ماما كانت حريصة على تعليمي الالتزام بتعاليم ديني الإسلامي، وكانت تساعدني في أداء الصلاة والالتزام بها، رغم أنها لم تكن ملمة كثيرًا بدينها".

وأضافت، "كانت تضربني إذا قصرت في الصلاة، لأنها أرادت أن تكون تربيتها لي كاملة بلا نقص".

لم يتوقف دور والدة مي عز الدين معها عند تعاليم الدين فقط، بل كانت تدعمها في كل خطوات حياتها، خاصة الجانب المهني، حيث كانت تتواجد معها طول الوقت في كواليس التصوير، وهذا ما تحدثت عنه مي عز الدين في مقابلات تليفزيونية سابقة، حيث قالت: "ماما بتستناني ساعات طويلة في اللوكيشن، ووجودها بيريحني نفسيًا أثناء التمثيل، عمرها ما سابتني لوحدي".

ومن العوامل التي ساعدت على تقوية علاقة مي عز الدين بوالدتها الراحلة هي أن الأخيرة كانت تستوعب مي بجميع صفاتها الإيجابية والسلبية، وتتعامل معها على هذا الأساس، وهذا ما أوضحته عند استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت: "ماما بتتفهم دماغي وإني بحب أقعد لوحدي كتير، بتستحمل عصبيتي عليها وبرجع أصالحها، تعبتها من أول شغلي في الفن والتمثيل".