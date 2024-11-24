وفاة الفنان عصمت رشيد عن 76 عاماً

ونعت الفنانين السوريين - فرع دمشق الفنان الراحل واصفة الراحل بـ"الفنان القدير".عصمت من مواليد دمشق عام 1948، واشتهر بالعديد من الأغاني من أبرزها: "دقوا ع الخشب" و"كفك يا جميل".وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال والسينمائية مثل مسلسل "بهلول أعقل المجانين" و"عريس الهنا" و"أبوعنتر بوند".