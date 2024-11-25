السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير في اتهامه بحيازة مخدرات

وظهر سعد الصغير داخل القفص، ممسكا مسبحة وظل يسبّح ويدعو، ويبدو على وجهه التوتر والقلق، كما ظهر بجانبه نجله، وحضر عدد من أفراد أسرته، وكذلك الراقصة برلتني عامر.وسرد القاضي التقرير الطبي الوارد من مصلحة الطب الشرعي، والذي أكد إصابة المطرب بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يستدعي تناوله لعقار الترامادول، ليسأل دفاع سعد الصغير المحامي طارق جميل سعيد عن براءة موكله من تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد وصول التقرير.وقال القاضي للمحامي، إن هناك تهمة أخرى للمطرب سعد الصغير، وهي حيازة المواد المخدرة، ليرد المحامي، بأنه قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة حيازة المواد المخدرة، وأن المضبوطات كانت على سبيل الهدية.ووصل، المطرب سعد الصغير، إلى مقر المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه، وتم إيداعه حجز الترحيلات، فيما سيقوم أمن بحجزه لحين بدء الجلسة، كما وصلت أسرة المطرب.