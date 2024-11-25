عمرو سعد يساند عمر زهران في أزمته: زيارة يومية ودعم مستمر

وقررت النيابة المصرية حبس زهران لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد تقديم البلاغ ضده.وأبدت عائلة عمر زهران صدمتها البالغة من الاتهامات الموجهة إليه، واصفة الوضع بأنه "لا يُصدَّق".وأعربت الأسرة عن قلقها العميق بشأن حالته الصحية، لا سيما أنه يعاني من مشكلات في القلب وأجرى عملية جراحية مؤخرًا، ما من وطأة الأزمة عليه نفسيًا وجسديًا.في موقف إنساني لافت، حرص الفنان عمرو سعد على مساندة صديقه عمر زهران خلال محنته، حيث يداوم على زيارته يوميًا في محبسه، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي له.وأكد أحد أقارب زهران في تصريحات إعلامية أن موقف عمرو سعد ليس غريبًا عليه، مشيرًا إلى أن سعد يتابع تطورات القضية عن كثب ويحرص على التواصل مع الأسرة لتقديم المساعدة.أثارت القضية تفاعلًا واسعًا بين الفنانين والجمهور، حيث انقسمت الآراء بين مطالبين بتحقيق عادل يكشف الحقيقة، وآخرين يدعمون زهران ويعتبرون الاتهام مفاجأة صادمة.