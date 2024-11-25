أنغام تنعى نجل شقيقة السعودي رابح صقر

* رسالة أنغام لـ رابح صقروكتبت أنغام في تغريدة، عبر حسابها على موقع التغريدات «إكس»: «خالص العزاء للأستاذ والأخ الغالي رابح صقر في وفاة ابن اخته وخالص العزاء للأسره، وخالص الدعاء لولده بالشفاء العاجل».وفاة نجل شقيقة رابح صقروكان أعلن معالي المستشار آل الشيخ، رئيس العامة للترفيه، وفاة نجل شقيقة الفنان رابح صقر، وإصابة نجله في حادث سير.وكتب آل عبر حسابه على «إكس»: «خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من أثر هذا الحادث».كما أصدرت شركة «روتانا»، بيانًا أكدت فيه تأجيل حفل الفنان رابح صقر في موسم وجاء البيان: «جمهورنا الكريم، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة سيتم تأجيل ليلة رابح صقر جلسة المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات موسم على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر للمحفظة الإلكترونية بشكل تلقائي».