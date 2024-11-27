هشام الجخ "يحقق حلم قصيدته".. ويحصل على "التأشيرة" الى العراق

وقال الجخ في منشور على صفحته في فيسبوك: "يبدو أن الحلم سيتحقق وسأزور العراق".واشتهر الشاعر المصري الشهير هشام الجخ بشكل كبير في وفي خصوصا بسبب قصيدته الشهيرة "التأشيرة"، والتي تتحدث عن الانقسام العربي، وعدم تطابق المبادئ التي تدرس في مدارس العربية، مع ممارسات الحكام العرب.ومن الابيات التي ذكر فيها الجخ بغداد: سأُبْحِرُ عندما أكبُرْأمُرُّ بشاطئ (البحرْينِ) في (ليبيا)وأجني التمرَ من (بغدادَ) في (سوريا)وأعبُرُ من (موريتانيا) إلى (السودانْ)أسافرُ عبْرَ (مقديشيو) إلى (لبنانْ)وكنتُ أخبِّئُ الألحانَ في صدري ووجداني“بلادُ العُرْبِ أوطاني.. وكلُّ العُرْبِ إخواني”.أنا العربيُّ لا أخجلْوُلِدتُ بتونسَ الخضراءِ من أصلٍ عُمَانيٍّوعُمري زادَ عن ألفٍ وأمي لم تزلْ تحبَلْأنا العربيُّ، في (بغدادَ) لي نخلٌ، وفي (السودانِ) شريانيأنا مِصريُّ (موريتانيا) و(جيبوتي) و(عَمَّانِ)مسيحيٌّ وسُنِّيٌّ وشيعِيٌّ وكُرْدِيٌّ وعَلَوِيٌّ ودُرْزِيٌّأنا لا أحفظُ الأسماءَ والحكّامَ إذْ ترحلْسَئِمْنا من تشتُّتِنَا وكلُّ الناسِ تتكتَّلْمَلَأْتُمْ دينَنَا كَذِبًا وتزويرًا وتأليفَاأتجمعُنا يدُ اللهِ.. وتُبْعِدُنَا يدُ (الفيفا)؟!