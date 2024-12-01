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العراق جزء من القضية.. خفايا سحب الجنسية الكويتية من الفنانين نوال وداود حسين
فن وثقافة
2024-12-01 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,545 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
صدر في الجريدة الرسمية في الكويت مرسوم رسمي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنانين داود حسين ونوال الكويتية – يقال عنها أنها من أصول عراقية -، إلى جانب عدد آخر من الأسماء.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تداول أنباء بشأنه، دون تأكيد أو نفي رسمي من قبل أي جهة مُختصة، لحين
إعلان
القرار بالجريدة الرسمية بالكويت.
ووفق تقارير إعلامية، فإن القرار صدر عن اللجنة العليا في الكويت، عقب اجتماعها الخميس الماضي، إذ ناقشت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 1758 حالة، ضمن حملة موسعة أطلقتها
الدولة
من أجل إعادة تنظيم قانون الجنسية.
هذا وتتضمن الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الحملة التي بدأت قبل 3 أشهر، تستهدف ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية حال الحصول على الجنسية الكويتية.
يذكر أن صحفاً محلية كويتية، أشارت إلى أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.
من هو من هو الفنان داود حسين؟
ويعد داود حسين من أبرز نجوم الفن الكويتي، حيث قدم عشرات الأعمال الفنية التي امتدت لعدة عقود، وهو ما جعله يحظى بشعبية كبيرة وسط الجمهور الخليجي.
ولد داود حسين في 5 نوفمبر 1958 في الكويت، ويبلغ من العمر 65 عامًا. بدأ حياته الفنية في وقت مبكر من خلال المشاركة في مسرحيات مدرسية، قبل أن ينطلق إلى الاحتراف في السبعينيات. يعتبر داود حسين واحدًا من الفنانين الكويتيين الذين لعبوا دورًا محوريًا في تطور الدراما والمسرح الخليجي، حيث تميز بأسلوبه الكوميدي وتمثيله المتميز، مما أكسبه حب الجمهور واحترام الوسط الفني.
جنسية داود حسين: القصة الحقيقية
حصل داود حسين على الجنسية الكويتية في أكتوبر 2001، بناءً على قرار من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك تقديرًا لعطائه الفني وإسهاماته الكبيرة في إثراء المشهد الفني الكويتي. قبل ذلك، كان داود يحمل جواز سفر بوليفي، وهو ما أثار تساؤلات حول أصوله الحقيقية. ومع تداول بعض الشائعات حول كونه من أصول باكستانية، أكد داود حسين في تصريحات سابقة أنه كويتي الولاء، وأن إتقانه للغة الأوردو كان بسبب تعامله مع زميل دراسي باكستاني، مما خلق سوء فهم لدى البعض حول جنسيته.
من هي نوال الكويتية؟
وكانت نوال الكويتية طرحت خلال الأيام الماضية البومها الجديد "أنا وعروف"، وأعلنت عن تقديمها حفلاً غنائيا في قطر احتفالاً بالألبوم.
وفي السطور التالية تستعرض من هي نوال الكويتية وأبرز المعلومات عنها:
*مطربة كويتية وهي واحدة من أشهر مطربات الخليج.
*اسمها بالكامل نوال ظاهر حبيب الزيد.
*ولدت في الكويت يوم 18 نوفمبر عام 1966، أي أن عمرها هو 58 عاما.
*في السبعينيات من القرن الماضي التحقت نوال الكويتية بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت.
*واجهت نوال الكويتية مشاكل في بداية حياتها حتى حصلت على الجنسية الكويتية
لأنها من فئة البدون.
*أصدرت المطربة الشهيرة البومات غنائية ناجحة كثيرة.
*تزوجت نوال الكويتية من الملحن الكويتي مشعل العروج في عام 2009، وكان ارتباطهما يمثل حدثاً في الكويت لأنه أول ارتباط بين شخصين من الوسط الفني، كما أنها كانت الزيجة الثالثة في حياة الملحن الشهير.
*في عام 2010 راقت نوال الكويتية بابنتها حنين.
هل هي عراقية؟
تُثار أحيانًا شائعات أن الفنانة نوال تنتمي إلى فئة البدون (عديمي الجنسية) في الكويت، وهي شريحة تعاني من مشاكل قانونية تتعلق بعدم حصولها على الجنسية. ووفقًا لهذه الادعاءات، يُقال إنها حصلت على الجنسية الكويتية في مراحل متأخرة من حياتها بعد إثبات انتمائها للمجتمع الكويتي.
من ناحية أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن أصول الفنانة نوال تعود إلى
العراق
. يُقال إنها من عائلة ذات جذور عراقية انتقلت إلى الكويت، واستقرت هناك لفترة طويلة قبل أن تُمنح الجنسية الكويتية. ومع ذلك، لم تُصرّح الفنانة نوال رسميًا حول هذا الموضوع، وظلت هذه الادعاءات دون تأكيد.
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الفنانين نوال وداود حسين
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