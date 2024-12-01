حرب من التصريحات "غير المباشرة" بين شيرين وطليقها.. ما القصة؟ (فيديو)

وبدأ فتيل "حرب التصريحات"، بعد أن تصدرت الفنانة شيرين التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد تعليقها على أغنيتها الجديدة "عسل أسود".وقالت الفنانة شيرين، في تعليقها: "ده عسل أسود فعلاً"، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت تشير إلى طليقها حبيب.وجاء رد حبيب على تلك التصريحات من خلال مقطع نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، يتحدث فيه الداعية عن أهمية التقدير المتبادل في العلاقات الزوجية.وتحدث الداعية في الفيديو عن ظهور الأخلاق عند الفراق، مشيراً إلى أن أكبر جرح يمكن أن يشعر به الرجل هو عدم تقدير شريكته له.وأضاف أن بعض الأشخاص قد يوسوس لهم الشيطان في الأوقات الصعبة، مما يؤدي إلى تصرفات غير لائقة، داعياً الجميع إلى عدم التسبب في الألم أو الحزن للآخرين في لحظات الخلافات.وفي سياق مُتصل، أحيت الفنانة شيرين حفلاً غنائياً في الكويت بحضور جماهيري كبير، وأثارت الأنظار بحضور ابنتيها هنا ومريم، والطبيب المعالج لها الدكتور نبيل عبد المقصود، الذي كان يرافقها لدعمها بعد فترة من الغياب شهدت العديد من الأزمات الشخصية والمهنية.ولفتت الفنانة شيرين الأنظار أثناء الحفل بتعليق طريف عندما قالت: يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، مما أثار موجة من الضحك بين الحضور.