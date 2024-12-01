بعد سحب الجنسية.. "رسالة حادة" لنوال وشمس الكويتيتين

نيوز – فني

تفاعلت الكاتبة والمنتجة فجر مع خبر سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال الكويتية، وعلقت على هذا القرار من خلال منشور عبر موقع التدوينات "إكس".

ونشرت فجر صورة القرار الصادر، وكتبت رسالة لنوال الكويتية تطالبها فيها بالتخلي عن لقب "الكويتية".

وقالت نصًا: "لو سمحتي شيلي الكويتية وحطي اسم أبوك أو بلد المنشأ جيتي منها، وهذا يعتبر حالياً بحكم تزوير وشووووكرررن. والحجي للفنانة شمس، بعد شيلي لقب الكويتيه لأن هذا تزوير لا يقبله ... مو كل وحدة ما تبي بلد المنشأ قالت آنا كويتية".

وعلى الرغم من تصدر اسم نوال الكويتية التواصل بعد هذا الأمر، فإنها ما زالت ملتزمة الصمت ولم تعلق على الموضوع نهائيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، أمس السبت، قرارًا بسحب الجنسية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، ومن اكتسبوها معهما بالتبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت، في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة لعرضها على مجلس الوزراء.

وتشن الحكومة الكويتية حملة صارمة ضد حالات الجنسية المزورة والمزدوجة، لسحبها من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو بالتزوير، وكذلك مزدوجي الجنسية، إذ تحظر الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنسيتها.

ومنذ بدء الحكومة الكويتية حملتها قبل نحو 3 أشهر، تجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص.