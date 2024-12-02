المغني البريطاني إلتون جون يفقد بصره!

وقال جون (77 عاما) للجمهور خلال الافتتاحية لعرض "ذا ديفل ويرز برادا" في لندن، الأحد، "لم أتمكن من حضور عروض سابقة لأنني كما تعلمون أفقد بصري".وأضاف المغني البريطاني: " لذلك، من الصعب بالنسبة لي رؤيته، ولكني أحب أن أستمع إليه".وكان الذي اعتلى عرش موسيقى البوب بأغاني عاطفية هادئة الإيقاع بقيادة البيانو على مدى 5 عقود، قد أعلن في ايلول الماضي أنه أصيب بعدوى أدت " لتقلص رؤيته في إحدى العينين".وقال في منشور على موقع "إنستغرام": "أنا أتعافى، ولكنها عملية تسير ببطء شديد، وسوف يستغرق البصر للعين المتضررة بعض الوقت".