الممثلة ثراء جبيل تبهر الجمهور بزواجها الثاني خلال عام

ونشرت صورا من الزفاف البسيط الذي أقيم نهاراً على شاطئ البحر في العين السخنة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام". بينما عبرت إطلالتها وعريسها عن بساطة الحفل.إذ ظهرت ثراء بفستان زفاف بأكمام طويلة من الدانتيل وفتحة من البطن وأخرى من الظهر.كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها والأكتاف، مع طرحة طويلة من الشيفون.كذلك أظهرت والفيديوهات التي تم نشرها عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" رقص الحبيبين على مدار ساعات على أنغام الموسيقى والمصرية، كما خلعت "العروس حذاءها واستمرت في الرقص مع عريسها في فرحة عارمة.وقالت جبيل في وعودها لزوجها خلال الزفاف: "أعيش أجمل أيام حياتي وعرفت معنى الحب، وعرفت أن أجمل شيء في الدنيا أن يكون معك شخص صديق يساندك وزوج طيب القلب".بينما قال العريس : "عمري ما تخيلت إني هتجوز، بس الجميل أنك لما تلاقي حد قلبه على قلبك وفي ضهرك وبيكمل حاجات فعلا مش موجودة عندك، وتكونوا بتكملوا صورة حلوة مع بعض".وكانت جبيل احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر الماضي في الولايات الأميركية، بسبب حصول عريسها على منحة "فولبرايت" والتي تستمر لمدة عامين، حيث قررا الزواج هناك، وبعد مرور حوالي عام، قررا إعادة الاحتفال وإقامة حفل زفاف جديد في مصر وسط الأهل والأصدقاء.جدير بالذكر أن الديناري مخرج ومدرب رقص معاصر، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عروض مسرحية، كما شارك كممثل لأول مرة في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو".أما آخر أعمال جبيل فكان مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي، بطولة منى زكي وأحمد خالد صالح ودياب، وإخراج محمد شاكر خضير.