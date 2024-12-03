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مصر.. المهن الموسيقية تتحرك بعد تصريح شيرين "سيئة جارية"
فن وثقافة
2024-12-03 | 07:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,151 مشاهدة
قامت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الثلاثاء، بإصدار بيان صحفي بعد أزمة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخيرة وإثارتها جدلا واسعا.
وتحدثت شيرين خلال حفلها فى الكويت عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور "محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبرى قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة
كلنا
عشان تبقى سيئة جارية".
وقال النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في البيان الصحفى: "على مدار يومين كاملين وأنا أشاهد
فيديو
الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلتها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكمت العقل والقلب كثيرا فيما قيل على لسانها صوتا وصورة أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات".
وأضاف: "وهذه المرة غلبنى صوت العقل وغلب إحساسي وأنتصر على إحساس القلب الذى كثيرا ما تعاطف وساند ودعم والتمس الأعذار للفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، وصرخ عقلي في وجداني قائلا إن ما حدث من شيرين عبد الوهاب هذه المرة لا يعد إلا عبثا واستهتارا بكل القيم
الدينية
والمجتمعية والإنسانية والفنية، ويستوجب المساءلة، ووجب التوضيح سردا وتفصيلا:
أولا : يعلم الجميع وتعلم الفنانة شيرين عبد الوهاب نفسها مدى حبي وتقديرى واحترامي لها على الجانبين الفني والإنسانى منذ بدايتها معي بأول عمل فني لها قدمناه سوياً مع الفنان الكبير محمد محيي، وحتى كتابة هذا البيان ما زال هذا الحب قائما ولم تشوبه إلا شائبة هذا التصرف الغير المنضبط على كل المستويات.
ثانيا : لقد خيم الحزن والألم على الوسط الفني بأكمله منذ بداية علمنا بوفاة زميلنا صغير السن وكبير المقام الفني والإنساني أخي وصديقي وصديق الجميع الفنان الكبير محمد رحيم.
ثالثا: حرمة الموت وحرمة الميت لزاما على الجميع أن يحترمها، فما بالنا إذا كان الميت والراحل عن دنيانا أخا عزيزاً فاضلاً لم يترك فى حياتنا إلا آثارا طيبة خالصة النقاء، سلوكاً سوياً قويماً ونجاحا فنيا بأعماله المتميزة التي أضافت لأصحابها ممن تغنون بها الكثير والكثير من التقدير والشهرة، ومنهم وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب، واعتصرت قلوبنا جميعا مطربين وملحنين وشعراء ومازالت تعتصر حزناً على فراقه، في الوقت الذي غلب فقط على مشاعر شيرين عبد الوهاب عند ذكر محمد رحيم الإحساس بإلقاء الإفيهات غير المناسبة إطلاقا مرة بعبارة نعمله سيئة جارية، ثم عبارة دى هتبقى تريند، ثم علو صوت الضحكات واختتمت المشهد المؤسف بوصف نفسها بالفضيحة بعبارة أنا فضيحة.
رابعا: سامحنا جميعا نقابة وإعلام وصحافة وجمهور شيرين عبد الوهاب الأخت والابنة والفنانة والصديقة كثيرا وكثيرا.
خامسا: شاهدت الفيديوهات مرات ومرات ولم أشعر إطلاقا بأي عفوية أو عدم قصد أو ذلة لسان وهي المبررات التي دائما ما كنا نسوقها لنسامح ونساند وندعم شيرين عبد الوهاب.
وأخيرا وبناء على ما تقدموا إعمالا لكل مبادئ الحيادية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية وعدم الكيل بمكيالين، وبعد مشاورات ومناقشات لكل ما سبق وما ورد وبأغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة، قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية
مصر
العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماما مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزوا ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها على الجميع أياً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته.
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