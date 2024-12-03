بعد جملة "سيئة جارية".. ما حقيقة إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

وقال متحدث النقابة في بيان إن إيقاف العضو المخالف قبل إجراء التحقيق معه يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.يأتي ذلك بعد إحالة شيرين صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، حيث أعرب النقيب كامل عن استيائه الشديد بسبب تصريحات الفنانة عن الملحن الراحل محمد رحيم.وخلال حفلها بالكويت، طالبت شيرين الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم، معلقة: "خلونا نعملها سيئة جارية"، وهو الأمر الذي استاء منه محبي رحيم.وأوضح متحدث النقابة أن قرار الإيقاف يُعد في حد ذاته عقوبة، ومن غير المقبول توقيع قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق.وأشار إلى أن قانون النقابات الفنية ينص على ضرورة تشكيل تحقيق مختصة للنظر في مخالفات الأعضاء، مع التأكيد على التزام النقابة بالضمانات القانونية التي تكفل حقوق الأعضاء.وأضاف: “توقيع أي قبل استيفاء التحقيق يُعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة ويمثل مخالفة دستورية واضحة”.وأكد المتحدث أن النقابة تعمل على تطبيق بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.وأشار المتحدث إلى أن النقابة تعمل على تطبيق بشفافية وحزم، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء وتهيئة بيئة مهنية عادلة تُلزم الجميع باللوائح المنظمة.كما أكد أن اللجنة المكلفة بالتحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما من قِبل المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة، وذلك وفق المادة 63 من قانون النقابات الفنية.