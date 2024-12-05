Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أمين عام حزب الله: 3 عوامل كان لها علاقة بالانتصار بالمعركة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"تشوه في شكلها".. رهف الحربي تتعرض لحادث "مروع" (صورة)

فن وثقافة

2024-12-05 | 06:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;تشوه في شكلها&quot;.. رهف الحربي تتعرض لحادث &quot;مروع&quot; (صورة)
1,688 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

أثارت الفنانة وعارضة الأزياء السعودية رهف الحربي، حالة من الصدمة والقلق بين جمهورها ومتابعيها، وذلك بعد إعلانها عن تعرضها لحادث مروع خلال ممارستها لرياضة ركوب الخيل والذي كاد أن يكلفها حياتها.

كشفت رهف الحربي في تفاصيل صادمة عن إصابات بالغة تعرضت لها في الوجه، حيث نشرت صوراً لأشعة طبية توثق حجم الكارثة، وقد شملت الإصابات:
*تعرضت أنف رهف لكسور متعددة أدت إلى تشوه في شكلها.
*أصيبت رهف بكسور متفرقة في عظام الفك والجزء العلوي من الوجه، بما في ذلك كسر في محجر العين، مما يشكل تهديداً مباشراً لبصرها.
*تعرضت أسنان الحربي لكسور وتشوه في اللثة، مما يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً.
*أدى سقوط رهف عن ظهر الخيل إلى تمزق في عضلات الوجه، مما يتطلب عملية جراحية معقدة لإعادة ترميمها.

وأثارت الفنانة رهف موجة من التعاطف والدعم بعد أن كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع، وقد تفاعل جمهورها بشكل كبير مع خبر الحادث، حيث انهالت التعليقات الداعية لها بالشفاء العاجل، وتعبيراً عن الإعجاب بقوتها وشجاعتها في مواجهة هذه المحنة، وأكدت رسائل الدعم التي تلقتها على مدى حب وتقدير جمهورها لها، حيث عبروا عن قلقهم الشديد على صحتها، وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني في أقرب وقت.

أثبتت رهف الحربي رغم هول الإصابات التي تعرضت لها قوة إرادتها وإيمانها العميق، حيث نشرت صورة لها وهي في المستشفى ووجهها ملطخ بالدماء، وعلقت عليها قائلة "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل"، هذه الرسالة الإيجابية وجدت صدى واسعاً لدى جمهورها الذي عبر عن إعجابه بقوتها وتماسكها في مواجهة هذه المحنة.

وأثار خبر الحادث جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المتابعين عن صدمتهم وحزنهم لما حدث لـ رهف، وتضامنت الجماهير معها، مقدمة لها دعوات بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطها الفني.

>> انضم الى السومرية على واتساب 
 

رهف الحربي

حادث

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
ملقب بشاعر المليون.. سبب وفاة الشاعر السعودي عبدالله السميري
06:56 | 2024-12-05
الفنانة عفاف شعيب تنتقد فنانات مصريات خلعن الحجاب (فيديو)
06:54 | 2024-12-05
حسناء "الحاج متولي" الفنانة نورهان تكتب "وصيتها" بسبب المرض
06:48 | 2024-12-05
بعد تعافيها من المرض.. ماذا قالت الهام الفضالة عن إنفلونزا الخنازير
13:04 | 2024-12-04
"تعفن الدماغ" كلمة العام على مواقع التواصل... ماذا تعرفون عنها؟
12:56 | 2024-12-04
قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال تعود للواجهة.. ما الجديد؟
09:29 | 2024-12-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.