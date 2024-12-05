"تشوه في شكلها".. رهف الحربي تتعرض لحادث "مروع" (صورة)

كشفت رهف الحربي في تفاصيل صادمة عن إصابات بالغة تعرضت لها في الوجه، حيث نشرت صوراً لأشعة طبية توثق حجم الكارثة، وقد شملت الإصابات:

*تعرضت أنف رهف لكسور متعددة أدت إلى تشوه في شكلها.*أصيبت رهف بكسور متفرقة في عظام الفك والجزء العلوي من الوجه، بما في ذلك كسر في محجر العين، مما يشكل تهديداً مباشراً لبصرها.*تعرضت أسنان الحربي لكسور وتشوه في اللثة، مما يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً.*أدى سقوط رهف عن ظهر الخيل إلى تمزق في عضلات الوجه، مما يتطلب عملية جراحية معقدة لإعادة ترميمها.وأثارت الفنانة رهف موجة من التعاطف والدعم بعد أن كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع، وقد تفاعل جمهورها بشكل كبير مع خبر الحادث، حيث انهالت التعليقات الداعية لها بالشفاء العاجل، وتعبيراً عن الإعجاب بقوتها وشجاعتها في مواجهة هذه المحنة، وأكدت رسائل الدعم التي تلقتها على مدى حب وتقدير جمهورها لها، حيث عبروا عن قلقهم الشديد على صحتها، وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني في أقرب وقت.أثبتت رهف الحربي رغم هول الإصابات التي تعرضت لها قوة إرادتها وإيمانها العميق، حيث نشرت صورة لها وهي في المستشفى ووجهها ملطخ بالدماء، وعلقت عليها قائلة "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل"، هذه الرسالة الإيجابية وجدت صدى واسعاً لدى جمهورها الذي عبر عن إعجابه بقوتها وتماسكها في مواجهة هذه المحنة.وأثار خبر الحادث جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المتابعين عن صدمتهم وحزنهم لما حدث لـ رهف، وتضامنت الجماهير معها، مقدمة لها دعوات بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطها الفني.