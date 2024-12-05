حسناء "الحاج متولي" الفنانة نورهان تكتب "وصيتها" بسبب المرض

وأشار نور إلى أنها أوصت بالتبرع ببعض أعضاء جسدها بعد الوفاة، طبقًا لما هو مسموح به، كصدقة جارية.ونقل موقع "الكونسلتو" في تقرير له، أبرز الأسئلة الشائعة عن التبرع بالأعضاء، وفقًا لموقع "Organ Donation" التابع لهيئة الخدمات الوطنية NHS.أسئلة عن التبرع بالأعضاء1- هل هناك حد أقصى للعمر للتبرع بالأعضاء؟يمكن لأي شخص -بغض النظر عن عمره- التبرع بأعضائه الحيوية.2- هل هناك أمراض تمنع الإنسان من التبرع بالأعضاء؟لا يستطيع الشخص التبرع بأعضائه، إذا كان يعاني أو يشتبه في إصابته بالأمراض التالية:- مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD).- مرض فيروس الإيبولا.- السرطان النشط.- فيروس نقط المناعة البشرية.قد يهمك: هل يمكن زراعة العضو المبتور؟3- هل يستطيع مرض السرطان التبرع بأعضائه بعد الوفاة؟يحظر على مريض السرطان التبرع بالأعضاء، إذا كان السرطان الذي يعاني منه من النوع النشط. بينما باقي السرطانات، لا تمنع ذلك، بشرط مرور 3 سنوات على العلاج.4- هل يستطيع المدخنون التبرع بأعضائهم بعد الوفاة؟يستطيع المدخنون التبرع بأعضائهم، ولكن يشترط أن يكون العضو سليمًا وخالٍ من أي أمراض، حتى يصبح قابلًا للزراعة.5- هل الكحوليات تمنع من التبرع بالأعضاء؟تناول المشروبات الكحولية ليس من موانع التبرع بالأعضاء. ومع ذلك، قد تؤثر الكحوليات على إمكانية التبرع ببعض أجهزة الجسم، مثل الكبد.قد يهمك أيضًا: منها زراعة الرأس.. إليك أغرب 5 عمليات جراحية حول العالم6- هل الممنوعون من التبرع بالدم لا يستطيعون التبرع بأعضائهم؟إذا كنت تعاني من مشكلة صحية تجعلك غير قادرًا على التبرع بالدم، فأعلم إنك تستطيع التبرع بأعضائك بصورة طبيعية.7- هل فصيلة دم المتبرع يجب أن تتوافق مع مريض الزراعة؟يجب أن تكون فصيلة الدم والأنسجة متطابقة، لأنها إذا كانت مختلفة، سيرفض جسم المريض العضو المزروع، مما يؤدي إلى فشل الجراحة.