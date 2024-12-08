بدموع هامرة.. "العكيد أبو شهاب" يعلق على سقوط بشار الأسد (فيديو)

كما صرح في الفيديو قائلا: "استنينى يا أمي أستنيني، أخيرا هاجي أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء ضحوا من أجل سوريا".