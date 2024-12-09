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بعد أغنية محمد رمضان "أنا برج الثور"... ماذا ينتظر مواليد هذا البرج في عام 2025؟
فن وثقافة
2024-12-09 | 12:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
1,818 مشاهدة
مع طرح الفنان
المصري
محمد رمضان أغنية "برج الثور"، كشفت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لموقع
السومرية
عن توقعات علم الفلك لمواليد هذا البرج واختارت عنوان "خضة ايجابية" كاختصار لأحداث العام الجديد، فماذا ستخبئ الأيام المقبلة في عام 2025 لمولود الثور؟.
أشارت جاكلين عقيقي إلى أن هناك اخبار مطمئنة تدفع برج
الثور
الى الامام، ويدخل عاماً مناسباً يتخلّص خلاله من كل ما كان يزعجه، وينطلق نحو تحقيق الاهداف.
ووجّهت جاكلين حديثها إلى مولود
الثور
وقالت له: "يكون لديك أمل جديد وان تغييرات
مواقع
الكواكب الاستثنائي هذه السنة يصب في مصلحتك مليون بالمية"، وأضافت: "تفتح امامك ابواب المكافآت فتجد نفسك متحرّراً من المشاكل والمسؤوليات والعراقيل كلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً
أكبر
إنه عام التقدم المهني والتألق والشهرة. وقالت أيضاً: "الخبر الابرز مغادرة كوكب اورانوس من برجك الى برج الجوزاء ليكسر عنك القيود".
مهنياً
: يحمل عام 2025 فرصًا هائلة لمواليد برج
الثور
خصوصاً بعد شهر مارس، مع تأثير زحل في بيت المكاسب، الذي يعزز الفرص المالية والمهنية. وسيكون لديك فرص لتوسيع نطاق عملك وزيادة دخلك، بفضل تأثير كوكب المشتري الذي يعزز سمعتك المهنية ويتيح لك رؤية الفرص بوضوح.
عاطفياً
: إن كنت في علاقة سيتعمق التفاهم بينك وبين الشريك، أما العزاب فقد يجدون فرصاً جديدة للحب، خاصة من أماكن غير متوقعة، التواصل الصادق والتعامل بحكمة مع المشكلات سيكون مفتاح الحفاظ على الاستقرار.
صحياً
: ستكون الصحة جيدة بشكل عام ولكن قد تظهر بعض المشاكل الصحية خلال الربعين الثاني والثالث من العام، ويُنصح بالاعتناء بالنظام الغذائي وتجنب الضغوط العاطفية التي قد تؤثر على صحتك في نهاية العام.
المحرر
جنيفر فرحات
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