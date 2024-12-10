انفصالها عن زوجها للمرة الثانية.. الفنانة رنا سماحة تتصدر الترند

أكدت رنا سماحة أن أي زوجين يكتشفان بعضهما خلال أول عام من الزواج، وهو ما حصل لهما إذ أنهما وجدا بطبيعة الحال اختلافات بينهما في الشخصيتين وهو ما سبب عددًا من المشاكل بينهما سببت الانفصال الذي لم يستمر طويلاً إذ عادا سويًا من جديد، ولكن مع كثرة التراكمات اتفقا على الانفصال ورآه أفضل قرار لهما.جدير بالذكر أن الفنانة رنا سماحة فنانة متعددة المواهب فهي مغنية وممثلة ومذيعة، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في ستار أكاديمي - الموسم التاسع، وقدّمت "غني وبس" مع عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل إذاعي في 2015 من "ديرجيست"، وقدمت "سنة تانية غنا " مع عطا على إذاعة 9090 أيضًا وفاز بجائزة الديرجيست. كما قدما معا دويتو غنا وبرنامج باب الغنا لعدة مواسم.رنا أعلنت من قبل عن صلة قرابة تربطها بأم كلثوم، وهي أن الراحلة هي عمّة والدتها، وشاركت من قبل كممثلة في عدة مسلسلات منها: أزمة نسب، النص التاني ، أفراح إبليس الجزء الثانى ( غناء و تمثيل)، جمع سالم، يانا يا جدو، كما شاركت في بطولة مسرحية " كوميديا البؤساء "، وقامت بغناء رباعيات مسلسل "رحيل" للنجمة ياسمين صبرى.