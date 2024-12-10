محمد فؤاد يطوي خلاف الطبيب: "الصلح يرضي الله"

هذا التصالح أنهى نزاعًا قانونيًا شغل الرأي العام، إذ تنازل الطرفان عن البلاغات المقدمة، وقررت جهات التحقيق حفظ القضية بشكل نهائي.تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس/ آب، عندما رافق الفنان محمد شقيقه الأكبر إلى عين شمس التخصصي، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. وفقًا لتحريات المباحث، كان سبب الخلاف تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبي على شقيق فؤاد، ما أدى إلى تصاعد الأمور ونشوب مشادة كلامية تحولت إلى اعتداء متبادل بين الطرفين.وفي التفاصيل التي كشفتها التحريات، كان شقيق الفنان يعاني من آلام حادة في الصدر، ما دفع محمد إلى مطالبة الطبيب بالإسراع في تقديم المساعدة الطبية. لكن تأخر الطبيب أدى إلى حالة من الغضب، تطورت إلى اشتباك لفظي وجسدي بين الفنان والمرافقين له من جهة، والطبيب من جهة أخرى.من جانبه، تقدم الطبيب ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الوايلي، يتهم فيه الفنان محمد ومرافقيه بالتعدي عليه بالضرب والسب. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى للتحقق من الواقعة، وتم التحفظ على مقطع فيديو وثق لحظات الاشتباك.وأوضحت التحقيقات أن الاعتداء لم يسفر عن إصابات جسدية للطبيب، لكنه أحدث توترًا كبيرًا داخل المستشفى وأثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والفنية.بعد أسابيع من التحقيقات ومحاولات التهدئة، نجحت مساعٍ للصلح قادها أطراف من الوسط الفني والطبي. وصرح الفنان محمد في أول تعليق له بعد التصالح قائلًا:"الحمد لله الأمور انتهت على خير، وكل طرف أبدى أسفه عما حدث. لم يكن أحد يرغب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن قدر الله وما شاء فعل. الدكتور رجل طيب، وكان يستحق أن أقبل مساعي الصلح. السلم والتفاهم هما الحل، والصلح دائمًا يرضي الله."وأضاف أن الواقعة كانت نتيجة لحظة انفعال، مشيرًا إلى أهمية التحلي بالصبر في المواقف المشابهة لتجنب مثل هذه الأزمات.