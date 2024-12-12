بينهم هالة صدقي.. رسائل "غامضة" يبعثها أصدقاء المخرج عمر زهران

وحمل منشور الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" غموضًا، حيث كتبت: "اللعبة لم تنتهِ بعد، واللي أخد عربية هدية واترحل على الصعيد، الدور الجاي على اللي بعده وهنحتفل كلنا".بينما الكاتبة الصحفية آمال عثمان، صديقة المُخرج عمر زهران المُقربة، لم تتوارَ لحظة عن التعليق على مُجريات قضية إدانة المُخرج عمر زهران مُنذ البداية وحتى عقب الحكم عليه بالسجن لعامين.واكتفت الكاتبة الصحفية ورئيسة تحرير سابقة لأبرز المجلات الفنية المصرية لسنوات طويلة بالتعليق على قرار الحكم عليه بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومُرتعش وظالم"، في حين كتبت سابقًا قبيل النُطق بالحكم: "أدلة البراءة حاسمة قاطعة".ووجهت هالة صدقي نصيحة للجمهور بمنشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قبل صدور الحكم على المخرج عمر زهران بأيام، قالت فيه: "نصيحة إوعى تقبل هدية من حد.. لازم تاخد عليه تعهد إنها هدية، وتصوره كمان، وإلا ممكن يرجع عليك ويقول إنك سرقتها".ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الفنانة هالة صدقي كانت إحدى شاهدات النفي، في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.وبحسب وسائل إعلام مصرية وعربية، فإن الفنانة هالة صدقي قد شهدت أمام هيئة بأمانة المخرج عمر زهران، واستدلت على موقف حضور المخرج زهران بشقة شاليمار شربتلي في منطقة الزمالك، وأنه طلب منها الحفاظ على مجوهراتها مندهشًا من تركها دولابًا مفتوحًا يحوي مجوهرات، في ظل حضوره وخادمات عاملات بالمنزل.وأضافت في شهادتها أمام هيئة المحكمة، أن المخرج عمر زهران جمع مجوهرات شاليمار شربتلي ومقتنياتها الثمينة ووضعها في حقيبتين، أوصلهما بنفسه لمقر وجودها آنذاك في إحدى الفنادق المصرية، واصفة تصرفه بأنه يعكس أمانته، بحسب وسائل إعلام مصرية.يشار إلى أن جنح مُستأنف الجيزة، حددت جلسة 25 ديسمبر الحالي، للنظر في استئناف المخرج عمر زهران ضد الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق وسائل إعلام مصرية.