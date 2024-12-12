حكم قضائي على المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

نظرت جنايات المنصورة، في جلسة سرية صباح الخميس، محاكمة المتهم بابتزاز هنا ابنة شيرين عبدالوهاب، 12 سنة، من خلال تطبيق Tik Tok، في القضية التي يعود تاريخها لسبتمبر/ أايلول 2023، وتقدم بها المجني عليها الموزع محمد مصطفى، لمباحث الإنترنت، لتعرض ابنته للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول، مما أصابها بحالة نفسية سيئة، وفقا لما نشر في محلية مصرية.وبعد فترة من التحريات، نجح ضباط المباحث من ضبط المتهم وإحضاره تنفيذا لأمر النيابة العامة وبحوزته تليفون محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف، تبين وجود محادثات بينه وبين المجنى عليها، هنا، وصور وفيديوهات لها، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة.وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى جنايات المنصورة، لقيامه بتهديد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وإفشاء أمور خادشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات.شرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر التواصل الاجتماعي- التي تنتهك خصوصيتها دون رضائها، وأذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي.فنيا، حصدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب 4 جوائز في حفل توزيع جوائز بيلبورد العربية لعام 2024، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.وجاءت جوائز شيرين عبدالوهاب في حفل بيلبورد كالتالي: أفضل فنانة، وفنانة العام، وأفضل فنانة فئة الأغنية المصرية، والفنانة الأولى فئة الأغنية المصرية؛ حيث تم اختيارها بناء على قوائم بيلبورد لأغاني العالم العربي وشمال إفريقيا الأكثر استماعًا خلال عام 2024.